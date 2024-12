Dopo i ritiri di Eleonora Cecere e Enzo Paolo Turchi, nelle ultime ore anche altri concorrenti del Grande Fratello hanno minacciato di abbandonare la Casa. Stiamo parlando di Ilaria Galassi, Luca Calvani e Helena Prestes.

In particolare, l’attore toscano sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di terminare la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. E’ stato lui stesso a riferirlo a Pamela Petrarolo: “Io ti dico la verità, sto contemplando veramente di fare l’albero a casa”. All’inizio, l’ex volto di Non è la Rai credeva che il coinquilino stesse scherzando, ma poi ha capito che lui era molto serio. Calvani ha poi aggiunto: “Che mi frega. Se a loro garba questo… a me fa ca**are!”. Lo sfogo di Luca è arrivato dopo la recente lite tra Shaila Gatta e Helena Prestes. La modella brasiliana non sta vivendo un gran momento. E’ infatti entrata in crisi e starebbe pensando di lasciare il programma: “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”.

Nei giorni scorsi, anche Ilaria Galassi ha palesato la sua intenzione di lasciare il reality. Al riguardo si è espressa una sua amica, Antonella Mosetti: “Lei è molto di poche parole quando non si trova a suo agio, è un carattere atipico per la televisione. Non vuole necessariamente apparire. Quindi dopo due mesi che sei lì dentro si creano le prime dinamiche supportate dagli autori per fare uscire qualche screzio, altrimenti sarebbero la coppia perfetta dato che non litigano mai e l’audience sprofonda”.