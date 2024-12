Durante la seconda metà dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, subito dopo l’esibizione di Amanda Lear come ballerina per una notte, Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio nonostante Selvaggia Lucarelli abbia cercato di fermarlo. I telespettatori si sono chiesti perché il giurato sia andato via, e adesso sappiamo cosa è accaduto al termine della puntata.

Grazie ad un video pubblicato sul profilo Instagram di Ballando Con le Stelle abbiamo scoperto che Mariotto, dopo essere uscito dallo studio, ha raggiunto Amanda Lear e i ballerini dietro le quinte dell’Auditorium del Foro Italico. Molti hanno pensato ad uno sketch, uno scherzo, ma così non è stato. Guillermo, infatti, non è più tornato dietro il bancone della giutia, costringendo Milly Carlucci ad annullare il suo voto alla prima coppia in gioco per non falsare la gara.

L'inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, sul suo account X ha scritto di aver intervistato Mariotto e Amanda Lear: “Guillermo Mariotto ha fatto le interviste con noi assieme anche ad Amanda Lear. I due hanno scherzato molto”.