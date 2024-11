L’attuale edizione del Grande Fratello stenta a decollare, e durante l’ultima puntata, andata in onda lo scorso martedì, è stato toccato uno dei punti più bassi della ventennale storia del reality show di Canale 5 (non è stato raggiunto nemmeno il 14% di share). Il problema non è solo Alfonso Signorini, eppure sul web circolano diversi rumor che parlano di un possibile cambio alla conduzione per il prossimo anno.

Grande Fratello, cambio di conduzione?

Gabriele Parpiglia, nel corso del programma radiofonica Protagonisti in onda sulle frequenze di RTL 102.5, ha rivelato che Signorini potrebbe non essere più al timone del Grande Fratello nella prossima edizione. Secondo il giornalista, Mediaset avrebbe pensato di affidare il reality a Barbara Palombelli.

“C’è una notizia che riguarda il GF del prossimo anno. Da quello che mi risulta ci sarà un cambio di conduzione del programma. torna una vecchia idea, che è un’ipotesi. Un personaggio difficile da convincere e parlo di Barbara Palombelli. Le avevano già proposto di fare il Grande Fratello in gran segreto, ma lei rifiutò, non se la sentiva. So che questa vecchia idea è tornata in auge”.

In effetti, già nel 2018, Davide Maggio aveva parlato del fatto che Mediaset aveva accarezzato l’ipotesi di far condurre il GF all’attuale conduttrice di Forum: “L’avevamo detto e ribadito. Grande Fratello, nella sua versione nip, deve tornare solo a patto di un’energica sterzata. Un cambiamento significativo che non può non passare per la conduttrice. E, a sorpresa, a Mediaset, una volta tanto, pare ci abbiano ascoltato. Più il tempo passa più le speranze per Belen Rodriguez di guidare i ‘ragazzi di Cinecittà’ si affievoliscono in favore di una conduttrice ben più navigata. Accantonata, infatti, l’idea di affidare il reality all’outsider Anna Safroncik, noi siamo in grado di svelarvi il “nome nuovo” al momento in pole per il ruolo di presentatrice del Grande Fratello 15: Mediaset vorrebbe giocare in casa e l’intenzione è quella di puntare tutto su Barbara Palombelli”.