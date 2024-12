Non c’è stata una singola puntata dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle durante la quale non ci siano state discussioni infuocate tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Anche durante la semifinale del dancing show di Milly Carlucci, andata in onda ieri sera, subito dopo l’esibizione con Carlo Aloia c’è stato un momento di forte tensione quando ha preso la parola la giurata.

Selvaggia ha bacchettato Sonia, ma la tensione è salita quando ha tirato in ballo Angelo Madonia: “A te piace moltissimo dichiarare guerra, tiri fuori il fucile, spari e poi purtroppo arriva il rincul0, cadi per terra e dici ‘oddio’. Devi sapere maneggiare le armi. Le maneggi, il tuo problema è il colpo che torna dietro. Volevo poi dire che trovo molto inelegante che da casa Madonia posti la card della fidanzata e dica di votare lei. Questo dopo che ha fatto un percorso con Federica Pellegrini. Ecco, se volevamo toglierci il dubbio che ci fosse dell’ineleganza in questa storia, adesso ce lo siamo tolti. Avevamo il dubbio che ci fosse qualcosa che non andava e adesso non ce l’abbiamo più. E non fare la vittima che cade dal pero”.

La Bruganelli è sbottata dopo il commento di Selvaggia su Angelo: “Ma perché devi continuare a parlare di altro? Ma perché lo fai? Io però credo che sia un continuare a parlare di altro. Sono sette settimane che si parla di altro. Anche la settimana scorsa avete fatto il mio nome dopo che Angelo e Federica hanno fatto un bel ballo. Poi sono io a fare la guerra? Sei fuori luogo, è già accaduto altro e tu metti il coltello nella ferita”.

La Lucarelli ha poi tirato l’ultima bordata: “Sei andata a Belve a parlare di Ballando, e adesso sei quella che non vuole parlare della ferita?”.