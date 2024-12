Sull’improvvisa uscita dallo studio di Guillermo Mariotto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle si è detto e scritto di tutto. Fanpage.it ha parlato di un malore, Selvaggia Lucarelli di una “serata a briglie sciolte” del collega, mentre Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, di problema legati al lavoro del giurato.

Quest’oggi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Fabio Canino ha svelato quello che è realmente successo. Stando alle parole del giurato, Mariotto non si sarebbe sentito bene e, una volta dietro le quinte, avrebbe scoperto di dover risolvere una situazione lavorativa per l’atelier Gattinoni. Canino ha poi rivelato che Guillermo adesso sta a casa e si sta riprendendo.

Pochi istanti fa, Adnkronos ha confermato quanto detto da Fabio Canino, rivelando che una persona che lavora per Gattinoni, incaricata di un’importante consegna, si sarebbe sentita male e così Mariotto sarebbe dovuto intervenire per risolvere la questione in tempi brevi.

“In realtà, Mariotto ha abbandonato improvvisamente il programma, secondo quanto apprende l’Adnkronos, a causa di un imprevisto di lavoro. L’atelier Gattinoni di Roma, per il quale Mariotto collabora, doveva consegnare urgentemente degli abiti destinati a un matrimonio negli Emirati Arabi. Tuttavia, la premiere incaricata della consegna si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. Mariotto, avvisato in diretta dell’accaduto, ha lasciato immediatamente il programma per occuparsi personalmente della consegna degli abiti, che doveva avvenire entro poche ore”.