A poche ore dallo start di una nuova puntata del Grande Fratello, arriva un’importante indiscrezione lanciata dall’ex gieffino Biagio D’Anelli, il quale ha reso nota la possibile squalifica di uno degli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

“Ho appena sentito un audio su Whatsapp. Uno degli addetti ai lavori dichiara che domani (oggi, ndr) potrebbe esserci un’espulsione dalla casa del Grande Fratello. Domani (oggi, ndr) un concorrente, uomo o donna, verrà scaraventato fuori. Finalmente è arrivato il momento della verità. Dopo dei messaggi vergognosi è arrivato il provvedimento. Ma di chi si parla e di chi si tratta? E soprattutto voi chi vorreste fuori dalla casa del Grande Fratello?”.

A confermare l’indiscrezione anche Deianira Marzano, che ha fatto però sapere che uno dei concorrenti andrà al televoto flash: “Al Grande Fratello, gli autori stanno valutando se sottoporre un concorrente a un televoto flash. Questa decisione potrebbe portare a un’eliminazione immediata o a un’altra conseguenza significativa per il concorrente coinvolto. In passato, il programma ha utilizzato il televoto flash per determinare finalisti o eliminare concorrenti inaspettatamente”.

Ma non solo. Anche Beatrice Luzzi, infatti, ha piazzato un like alla notizia relativa all’indiscrezione relativa ad una possibile squalifica di un concorrente, non facendo altro che alimentare le voci al riguardo. Ad ogni modo, al momento non è dato sapere il nome del concorrente che effettivamente potrebbe essere squalificato a seguito di comportamenti che non sono piaciuti, anche se i telespettatori sembrano avere le idee piuttosto chiare.

Possibile squalifica di un concorrente, il toto-nomi

Dopo questa indiscrezione, sul web è immediatamente partito il toto-nomi, e tra i papabili concorrenti che potrebbero essere squalificati ci sono Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli. Nelle ultime settimane, infatti, il modello milanese era già finito al centro della bufera per alcuni atteggiamenti e parole poco carine nei confronti della compagna Shaila Gatta e di Helena Prestes. Allo stesso tempo, anche Giglio si è reso protagonista di frasi molto dure nei confronti della modella brasiliana.

Ad ogni modo, restiamo nel campo delle ipotesi. Per scoprire realmente cos’accadrà non rimane che attendere l’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera, lunedì 2 dicembre, a partire dalle 21,35 circa.