Maria Monsè e sua figlia Perla Maria Paravia entreranno nella Casa del Grande Fratello?

Come anticipato nei giorni scorsi da Davide Maggio, nuovi concorrenti dovrebbero varcare la porta rossa. Gli autori, infatti, per cercare di risollevare le sorti del reality show condotto da Alfonso Signorini (in caduta libera in termini di ascolti) stanno cercando di mettere in atto alcune mosse, come ad esempio quella di arruolare nuovi inquilini. Tra questi ci sono proprio l’ex vippona e sua figlia neo 18enne.

Stando ad un retroscena rivelato da Deianira Marzano, le future concorrenti del GF si troverebbero già in hotel: “Un mio conoscente ha saputo che Maria Monsè e sua figlia Perla Maria sono già in hotel pronte a entrare al Grande Fratello come concorrenti. Pare che abbiamo fatto il provino insieme ad Alfonso Signorini a luglio, e fossero state avvisate che sarebbero entrate a dicembre. Se tutto è confermato, oggi le vedremo varcare la porta rossa”.

Ma non è tutto, perché l’esperta di gossip ha svelato un altro retroscena: “Io so per certo, da amico di un autrice del GF, che volevano soltanto Perla, ma la madre ha voluto esserci per forza pure lei”.