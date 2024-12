Andata definitivamente in archivio la storia d’amore con Drusilla Gucci, la scorsa estate Francesco Chiofalo ha iniziato una frequentazione con Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo alcune settimane, l’ex volto del dating show di Canale 5 ha confermato il flirt con “Lenticchio”: “Ci stiamo vedendo, ma è una cosa abbastanza recente. Ci conoscevamo già ed eravamo amici. Non credevo nemmeno di piacergli, non avevo captato segnali di nessun tipo. Poi ad un evento è successo tutto. La scintilla è scattata durante una serata che abbiamo fatto a San benedetto del Tronto. Adesso viviamo quel periodo del ‘vediamo cosa accade”.

Tuttavia, tra i due sarebbe già finita. Alcuni giorni fa, Chiofalo ha rivelato di essere “fidanzatissimo”, ma ha sottolineato di non voler svelare l’identità della sua nuova fidanzata. L’ex volto di Temptation Island ha spiegato che questa ragazza misteriosa è una nota influencer che ha partecipato a diversi programmi.

“Sì è vero sono fidanzato, anzi direi fidanzatissimo. Ormai già da qualche tempo e sono molto felice di questo devo dire la verità, lei è una ragazza davvero bellissima e una persona stupenda. Lei è un personaggio pubblico, una famosa influencer con molti follower e che ha partecipato a svariati programmi TV anche di recente. Probabilmente la maggior parte di voi la conosce e in tanti la seguite anche su Instagram. Ma di comune accordo abbiamo deciso per ora di non esporci pubblicamente perché vogliamo vivere la nostra storia d’amore nella tranquillità delle nostre privacy. Dopo tante batoste prese in amore in questi anni nelle mie relazioni passate… spero davvero di aver trovato finalmente la persona giusta e la donna della mia vita”.

L’identità della ragazza resta tutt’ora misteriosa, ma ieri sera Chiofalo è stato avvistato a Roma in compagnia di una donna particolarmente chiacchierata nell’ultimo periodo. Alessandro Rosica ha pubblicato alcuni scatti di Francesco in compagnia di Michelle Comi, discussa influencer spesso al centro di bufere mediatiche.