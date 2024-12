Al Grande Fratello, dopo settimane di nulla assoluto (o quasi) potrebbero arrivare presto degli scossoni. Questa sera entreranno nella Casa tre nuovi inquilini, ma potrebbe esserci anche un’espulsione o un televoto flash. O almeno, è questo ciò che dicono i rumor che circolano online in queste ore.

Deianira Marzano ha fatto sapere che uno dei concorrenti andrà al televoto flash: “Al Grande Fratello, gli autori stanno valutando se sottoporre un concorrente a un televoto flash. Questa decisione potrebbe portare a un’eliminazione immediata o a un’altra conseguenza significativa per il concorrente coinvolto. In passato, il programma ha utilizzato il televoto flash per determinare finalisti o eliminare concorrenti inaspettatamente”.

Se l’esperta di gossip ha parlato di televoto flash, Biagio D’Anelli ha rivelato che uno degli addetti ai lavori gli avrebbe spifferato che un concorrente verrà squalificato direttamente: “Ho appena sentito un audio su Whatsapp. Uno degli addetti ai lavori dichiara che domani potrebbe esserci un’espulsione dalla casa del Grande Fratello. Domani un concorrente, uomo o donna, verrà scaraventato fuori. Finalmente è arrivato il momento della verità. Dopo dei messaggi vergognosi è arrivato il provvedimento. Ma di chi si parla e di chi si tratta? E soprattutto voi chi vorreste fuori dalla casa del Grande Fratello?”.

Ma chi potrebbe essere l’inquilino in questione? Negli ultimi giorni ci sono state litigate durante le quali sono volate parole grosse, ma nulla di apparentemente così grave. E’ dunque probabile che sono accadute cose che ci sono sfuggite o che non sono andate in onda. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire quello che accadrà.