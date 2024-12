Negli ultimi giorni si è abbattuta una vera e propria bufera su Luca Giglioli. Il concorrente del Grande Fratello, infatti, si è lasciato andare ad affermazioni decisamente discutibili nei confronti di Helena Prestes, scatenando la reazione indignata dei telespettatori che, come accaduto con Lorenzo Spolverato, hanno chiesto che la produzione prendesse provvedimenti disciplinari.

"No basta, io non ci sto più! E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene. Poi quella riceve le sorprese, arriva l’amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c’entra nulla. le cose cambiano e la verità verrà a galla, ma quando? Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Vuole farmi del bene? Mi fa inca***re ancora di più. Ora piango tutta la settimana, forse allora verrò considerato. Che si faccia i ca**i suoi adesso”. E ancora: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola”.

A commentare quanto accaduto nella Casa è stato il papà di Giglio, Filippo Giglioli, ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio.

“Luca è una delle persone più buone, lui purtroppo non sa mascherare, non riesce a essere falso. Secondo me è tutto accelerato dal desiderio di fare la propria vita fuori, dalla solitudine ed è così anche per Helena. Non penso che lei sia fuori luogo, a volte si contraddice da sola, piange spesso, ma perché è molto emotiva. Forse è un pochino eccessiva. Secondo me lui ha sbroccato perché ha molto tempo per pensare. Hanno diviso il gruppo, quando il gruppo si riduce o ci si unisce o ci si stacca, lo hanno magari disturbato questi atteggiamenti altalenanti. Luca è molto puntiglioso, molto preciso, vuole tutto a posto e vorrebbe che tutti fossero come lui e se non lo sono magari gli danno fastidio, penso sia una situazione nata dal niente”.