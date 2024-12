Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, soprattutto nelle ultime settimane, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Luca Calvani. L’ex cantante dei Gazosa ha infatti dichiarato apertamente di avere un forte trasporto emotivo e fisico verso l’attore toscano, tanto che a volte fa fatica persino a guardarlo negli occhi.

“Forse dentro lo so cosa sento, però faccio difficoltà a dirlo – ha dichiarato Jessica -. Sono folle di cose bellissima, che non sempre possono andare dritte, ma quando le provi ti senti così viva ed è una sensazione così bella, che la bellezza supera il dolore che io provo. Per me Luca non ve lo so neanche spiegare cos’è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. E’ un segreto solo mio”.

Calvani, dal canto suo, ha più volte ribadito che nei confronti della Morlacchi prova esclusivamente affetto, e che il suo cuore batte per il compagno che lo aspetta a casa. Tuttavia, Jessica sembra essere sempre più gelosa di Luca. Ieri sera, infatti, la cantante non ha nascosto il suo fastidio nel vedere l’attore passare del tempo insieme a Helena Prestes. La modella brasiliana ha atteso Luca al letto per poter chiacchierare con lui, circostanza che ha mandato su tutte le furie la Morlacchi, che ha manifestato il suo disappunto con Ilaria Galassi.

“Si è resa cono, me ne sono andata in modo molto colorito. Lei se n’è resa conto, io sono scappata e non l’ho più vista. Sono andati a letto i contadini… Mi stavo andando a chiudere in confessionale, io da qualche parte devo scappare”.

In seguito, visibilmente infastidita, Jessica ha evitato per tutta la sera Helena che provava a chiacchierare con lei. Poi ha aggiunto: “Magari c’è chi vede determinate cose e chi invece preferisce… Non credo sia giusta la tua idea. Un po’ devi cambiare atteggiamento, le frecciatine, le cose… Però credo che sia terapeutico qui dentro. Parlo dell’atteggiamento che hai avuto, il “vaffan**lo” che hai detto, magari non ti sei nemmeno resa conto delle cose che fai. Però qui hai tutto il tempo per pensare. Noi ti mandiamo a fan**lo? Non credo. Secondo me magari ti aiuterà a capire…”.