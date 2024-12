Dopo un’estate all’insegna del gossip, dai flirt con Garance Authié e Giulia Ottorini, passando per Sveva Magatti, Fedez torna a far parlare di sé in merito alle sue frequentazioni dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper di Rozzano, infatti, è stato paparazzato in compagnia di una ragazza “misteriosa”. Tuttavia, l’identità della nuova fiamma di Fedez è sconosciuta. Il motivo? Il rapper sembra fare sul serio ed è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia della giovane, che però non si è mai fatta vedere in volto.

Come mostrato anche in una storia pubblicata sui social da Fedez alcuni giorni fa (in cui si vede chiaramente una mano femminile al tavolo), i due sono stati a cena fuori da Carlo Cracco a Milano. Un vero e proprio segnale, considerando che è stato il ristorante per le occasioni speciali durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Successivamente la coppia è stata "beccata" dai paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini, ma Fedez, dopo aver fatto perlustrare la zona e aver scovato i fotografi, è uscito dall’hotel di lusso Casa Cipriani a Milano insieme alla sua nuova fiamma col volto coperto. La ragazza – a prima vista giovane e (forse) bionda – ha infatti lasciato il locale con una sciarpa a coprire la faccia e a nascondere la sua identità.