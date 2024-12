Al Grande Fratello, con una mossa a sorpresa, Mariavittoria Minghetti ha confessato di aver messo – momentaneamente – da parte il suo interesse per Tommaso Franchi. O meglio, la gieffina romana si è detta confusa perché avrebbe iniziato a provare qualcosa anche per Alfonso D’Apice, con il quale ha trascorso una settimana in Tugurio. Mariavittoria lo ha rivelato durante una chiacchierata con Javier Martinez e Amanda Lecciso.

“C’è qualcosa che è cambiato. Diciamo che sono uscita dal Tugurio…c’ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy… Ho comunque confusione. Mi è mancato tantissimo ma si è aggiunto un tassello. Se parlo di un’altra persona? Eh sì, lui (cenno del capo verso Alfonso). Dai basta che esce la clip! E adesso?!”.

Javier all’inizio è rimasto spiazzato dalla rivelazione dell’amica, ma dopo ha ammesso che aveva già notato qualcosa, anche da parte di Alfonso: “Ma veramente lui? Ah ok. Veramente? Vabbè se ci penso tu mi hai sempre esternato un occhio di riguardo per lui, mi parli sempre bene di lui. Io a lui ho anche fatto una battuta l’altro giorno. Io gli ho detto ‘cavolo ti ci vedrei’ e lui mi ha detto ‘dai io a Tommy gli voglio bene, ma lei però è una ragazza che mi piace’. Però qualcosa avevo visto”.

Nelle ultime ore è emerso un fatto nuovo. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, durante la notte Alfonso D’Apice avrebbe confidato a Javier Martinez che Mariavittoria Minghetti si sarebbe dichiarata a lui e avrebbe tentato di baciarlo. Poi, quando il pallavolista argentino ha chiesto all’ex fidanzato di Federica Petagna se vede il medico estetico come un’amica, lui ha risposto con un secco “No”. Dal canto suo, Mariavittoria ha ammesso che con Alfonso “c’è anche un’affinità mentale”.

A questo punto non ci resta che attendere per scoprire come evolverà questo rapporto. Nuovo materiale per Alfonso Signorini...