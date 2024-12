La storia d’amore tra Gulcemal e Deva, de La rosa della vendetta, ha conquistato i telespettatori di Canale 5 che ogni domenica hanno seguito questo legame travagliato.

La bella Deva nonostante la sua giovane età ha alle spalle una lunga carriera. Di origine greca, inizia a recitare a teatro a soli 12 anni. La sua carriera decolla nel 2016, anno in cui inizia a recitare in numerose serie tv, che la porteranno fino al ruolo di Deva in La rosa della vendetta, dove recita al fianco di Murat Ünalmış.

Alla rivista Elle ha svelato: “Sono stata molto fortunata. I miei genitori mi hanno sempre lasciato libera di coltivare i miei interessi, mi hanno lasciato lo spazio necessario a realizzare i miei sogni”.

Poco si sa invece sulla vita privata dell’attrice, anche se negli ultimi giorni si è diffuso un rumor mai confermato, circa il possibile flirt di Melis Sezen con Kerem Bursin, attore noto al pubblico italiano per aver interpretato il suo di Serkan nella serie turca Love is in the air. I due si sono conosciuti sul set del film Son of a Rich, un adattamento del blockbuster russo di Kunay Film.

Tuttavia nonostante il gossip che non si arresta e la gioia delle fan di entrambi gli attori, nessuno dei due ha mai confermato, o smentito, la presunta relazione. Sarebbe davvero una bella coppia soprattutto perché Deva è oggi tra le attrici turche più amate in assoluto. Inoltre Kerem, nonostante sia da un po' lontano dall’Italia, è rimasto nei cuori delle fan italiane. Il suo ultimo film su Amazon Prime,, Blu Cave, sta riscontrando molto successo. Segno che non è mai stato dimenticato.