Con il passare del tempo, la burrascosa storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato assume sempre di più le connotazioni di quella tra due loro illustri predecessori al Grande Fratello, ovvero Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che litigavano per le ragioni più assurde, e che si lasciavano e si riprendevano alla velocità della luce (alla fine hanno rotto definitivamente nel giugno del 2023, circa due mesi dopo la fine del reality show).

A commentare le turbolente vicende amorose della coppia più chiacchierata del GF ci ha pensato Beatrice Luzzi che, ospite a Pomeriggio 5, si è lasciata andare ad alcune riflessioni sorprendenti. “Io ci credo, come no! Loro soffriranno tanto anche fuori! Shaila si è ingelosita anche perché Zeudi è veramente molto interessante - ha commentato l'opinionista -. Shaila e Lorenzo avranno sicuramente tante rotture ma anche tante riprese. Sono due persone che non si lasceranno né lì dentro, né secondo me fuori. E’ una di quelle coppie toste”.

Il riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo

Intanto, dopo aver attraversato un momento di fortissima crisi (in sostanza si erano lasciati), Shaila e Lorenzo si sono confrontati per cercare di ricomporre la frattura che si è creata nella loro relazione. “Vista la mia insicurezza io non ti chiedo di cambiare qualcosa e non lo farò mai – ha detto Spolverato-. Però dato che tu puoi essere la persona giusta per me, io vorrei solo un po’ di tatto in più quando succedono delle cose che possono rappresentare una gelosia da parte mia e possano amplificare le mie insicurezze. Io ti stimo così come sei e sono fiero di come sei. Solo un po’ più di comprensione per questa mia insicurezza che forse un giorno capirai da dove arriva. Io ti voglio, io sono pronto, sono pronto a volerti”.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lorenzo, Shaila ha cercato di chiarire una volta per tutte la sua posizione e i suoi sentimenti, rivelandogli di essere pronta a ricominciare e ad affrontare il percorso al GF insieme: “Se vorrai io ti aiuterò a superare questi limiti, se tu vuoi superare queste cose insieme a me ne sono felice, non c’è relazione che tenga, questa è una cosa talmente più profonda che va oltre un atteggiamento della tua compagna. Hai sbagliato. Magari fidarti quando ti dico qualcosa. Io non ti voglio così, credimi. Te lo dico davvero”.