Lorella Cuccarini è una delle personalità più amate del panorama televisivo italiano. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 1985 con Fantastico 6, indimenticabile programma che le ha dato una grande visibilità dafendola diventare un’icona della tv italiana. Dopo Fantastico arrivano poi Paperissima, Domenica In e Buona Domenica.

Oltre alla televisione, Lorella ha avuto una lunga carriera teatrale, esibendosi in musical di grande successo come Grease, Sweet Charity e Rapunzel.

Nonostante il passare degli anni, Lorella Cuccarini continua a essere una presenza costante e amata nel mondo dello spettacolo italiano, soprattutto dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

I nuovi progetti di Lorella Cuccarini

Da alcune ore l’ex showgirl ha sorpreso tutti con una decisione inaspettata, rivelando che si sta preparando per mettere in scena il musical Aggiungi un posto a tavola, nel quale interpreterà il ruolo di Consolazione, seguendo le orme di grandi attrici come Bice Valori e Alida Chelli. Questo ruolo è per lei un sogno che si avvera e rappresenta una svolta significativa nella sua carriera artistica.

A tal proposito Lorella afferma: “Aggiungi un posto a tavola è stata la prima commedia musicale della mia infanzia; conoscevo a memoria tutte le canzoni e, da adolescente, mi immaginavo sul palco nel ruolo di Clementina. Ora, a distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte. Un altro sogno che si avvera”.

Questa nuova avventura teatrale, allontanerà per un po' di tempo Lorella Cuccarini. In molti hanno ipotizzato che la showgirl lascerà la televisione. Sarà vero?

La Cuccarini però rassicura. “Per quanto possibile continuerò a essere presente sul piccolo schermo, ma esplorerò nuove opportunità artistiche”.

I fan dunque seppur preoccupati al momento possono essere contenti e soddisfatti per la grande opportunità che la loro beniamina ha avuto.