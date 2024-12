Marina La Rosa, una delle concorrenti più iconiche della storica prima edizione del Grande Fratello, è stata ospite a Casa Chi. L’ex gieffina ha parlato della sua esperienza a La Talpa e ha detto la sua circa alcuni attuali concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“La scelta della produzione di fare la talpa Lucilla è stata perfetta. Essendo la più anonima nessuno avrebbe dubitato di lei [...] Se mi hanno chiamata quest’anno per il Gf? No… per me però sarebbe un sogno. Lo posso dire? Sono stata un po’ corteggiata in questi anni, però stavo lavorando ad altre cose, avevo altri progetti”.

Marina La Rosa ha poi parlato di Shaila Gatta, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: “Shaila l’ho incontrata in qualche occasione, ma devo ammettere che non guardo il Grande Fratello. Ha un tono di voce troppo alto, è un po’ aggressiva, un po’ volgarotta mi sembra. Sono famosa per dire quello che penso senza filtri. Helena Prestes a me piace moltissimo perché ha proprio la faccia da str**za. Lorenzo? Forse un po’ narcisista, ma è quello più interessante [...] Fra un po’ entrerà una mia amica, è una donna fortissima, con un carattere stupendo, succederanno un sacco di cose”.