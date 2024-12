Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, un commento di Beatrice Luzzi rivolto a Helena Prestes ha scatenato la reazione indignata di molti telespettatori.

“Helena ha perso ogni credibilità. Non si può stare tre mesi sullo stesso punto. Sono tre mesi che chiede l'amicizia di Lorenzo. Non se ne può più, Helena”. Anche Cesara Buonamici è apparsa insofferente: “La loro è la non-storia dalle conseguenze più incredibili. Helena si comporta come la moglie abbandonata. La storia dell'amicizia l'abbiamo sentita troppe volte. Ma qual è il tuo obiettivo? Chiarire? Vi siete chiariti all'infinito, anche basta”. La Luzzi ha poi ironizzato: “Helena è riuscita a mettere d'accordo me e Cesara, un miracolo”.

Parole durissime quelle pronunciate dall’ex gieffina, ora opinionista, che ha scatenato una rivolta su X (ex Twitter) nei suoi confronti. “Beatrice l’unica che ha perso credibilità da quando si è seduta su quella poltrona sei proprio tu”, ha commentato un utente. E ancora: “Delusione della puntata? Beatrice che la pensa come Cesara. Non serve aggiungere altro, una vera delusione, un vero schifo. Beatrice out”; “Se Beatrice e Cesara sono contro Helena e a favore di Shaila e Lorenzo allora vuol dire che siamo dalla parte giusta”.

Intanto, è successo qualcosa anche sul fronte Instagram. Prima dell’inizio della diciassettesima puntata del Grande Fratello, infatti, Beatrice Luzzi contava 206mila followers, mentre adesso ne ha persi circa un migliaio, attestandosi a 205mila. L’esodo dall’account dell’opinionista è dovuto alla delusione del telespettatori per quanto accaduto ieri sera?