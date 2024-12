In queste ore a tenere banco non è solo il caso relativo ad una possibile esclusione di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle (clicca QUI per l’articolo). Adesso, Milly Carlucci si trova a far fronte anche alle accuse di molestie che sono state mosse al giurato da parte di una senatrice di Fratelli d’Italia. Questa mattina, la conduttrice ha preso le difese dello stilista sulle pagine del Corriere della Sera.

La Carlucci ha spiegato che dal video incriminato (trasmesso da Striscia la Notizia) si vede chiaramente che Mariotto ha perso l’equilibrio e che per sbaglio ha sfiorato le parti intime di un ballerino. Milly si è poi augurata che Guillermo possa tornare a Ballando con le Stelle, ma che in ogni caso sarà la Rai a dire l’ultima parola al riguardo.

Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci

“Se potrebbe anche non tornare in giuria a Ballando? Mi auguro non accadrà, ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato.

Le parole della senatrice Campione? Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere.

La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico e la senatrice.

I commenti che ha fatto ai fisici di chi era in pista? Lo so, ma del resto lui facendo moda ha un occhio particolare per la bellezza. Aveva una passione sfegatata per Nina Zilli, per la sua capacità di inventarsi personaggi diversi attraverso gli abiti che indossava, ad esempio”.