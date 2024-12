Per quasi una settimana abbiamo letto di Teo Mammucari che ha abbandonato lo studio di Belve. Inizialmente, la messa in onda non era certa, ma alla fine la produzione del programma condotto da Francesca Fagnani ha fatto sapere che il quarto d’ora di girato sarebbe stato trasmesso integralmente, ed in effetti così è stato.

Il conduttore è apparso polemico e decisamente non a suo agio sin dalle prime battute dell’intervista. Quando la Fagnani gli ha dato del lei, Mammucari ha replicato: “Ma perché ora mi dai del lei? Prima mi davi del tuo. Io sono quello che vedete, sia qui, che dietro le quinte”.

Poco prima di alzarsi dallo (scomodissimo) sgabello, Teo è sbottato: “Scusami, ma non penso di poter andare avanti. Pensavo fosse un programma più scorrevole. Così è troppo. Non sono più a mio agio e se le domande sono tutte così… Io ho un atteggiamento aggressivo? No, basta fermiamoci. Manda questo, ma è scorretto. Non è un’intervista, è un continuo attacco. Credevo fosse una cosa divertente. Mi fai tutte domande legate a cose che hanno detto. Poi in camerino facevi l’amica simpatica e qui mi dai del lei. Ho dei messaggi tuoi in cui non mi dai del lei. Ti preferisco quando mi mandavi i messaggi simpatici che mi mandavi su WhatsApp”.

Mammucari pubblica gli audio della Fagnani

Dopo la messa in onda dell’intervista a Belve, Teo Mammucari ha pubblicato su Instagram i messaggi che Francesca Fagnani gli ha mandato nei giorni precedenti all’ospitata: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima. Il suo personaggio è costruito, dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei vi blocco, è una persona vera. Punto. […] Che dolce che è, io la amo questa donna”. Negli audio in questione, la Fagnani conferma al conduttore che l’avrebbe fatto chiamare dalla produzione: “C’ho pensato e siccome è un’edizione bella, ok, sei giusto per Belve. Domani mattina ti faccio chiamare. Ci vediamo in settimana”.