Ciò che sembrava esclusivamente un “drama” televisivo, con il passare dei giorni, la vicenda che ha visto protagonista Gullermo Mariotto, si è trasformata in un vero e proprio “caso”. Di recente, il noto stilista è stato accusato di molestie da parte di una senatrice di Fratelli d’Italia in seguito alla messa in onda di un video di Striscia la Notizia nel quale si vede il giurato di Ballando con le Stelle sfiorare per errore le parti intime di un ballerino. Ora, però, potrebbero essere adottati dei provvedimenti per difendere la reputazione di Mariotto (che a Ballando dovrebbe essere sostituito da un noto conduttore Rai).

“Guillermo Mariotto prenderà provvedimenti legali dopo le accuse di molestie. Mariotto verrà difeso da un avvocato dopo le accuse di molestie mosse contro di lui dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione”, si legge su Fanpage.

Accuse a Mariotto, parla il presidente della Maison Gattinoni

Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni (della quale Mariotto è direttore creativo) ha rivelato a Adnkronos che il loro legale difenderà Guillermo: “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison. Questa è un’assurda storia. Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica. Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci”.

Caso Mariotto, nuovo servizio di Striscia la Notizia

Intanto, Striscia la Notizia non alcuna intenzione di mollare la presa. Ieri sera, infatti, Ezio Greggio ha introdotto un nuovo servizio su Mariotto: “Quello di Mariotto è diventato un vero e proprio caso nazionale e allora dobbiamo fare, come si fa nei quiz, chiedere l’aiuto da casa. Lui ha lasciato lo studio di Ballando pitone munito saltellando dietro uno stuolo di ballerini. nel dietro le quinte accade qualcosa. E dopo un tapiro molto movimentato, ma soprattutto scattano pareri contrastanti. C’è chi come la Lucarelli sostiene che Mariotto non ha voluto di proposito attaccarsi al conchiglione. Ma c’è anche chi come la senatrice Campione lo vuole subito fuori da Ballando con le Stelle per molestie. E allora noi vi riproponiamo la scena a rallentatore. Secondo voi è una cosa intenzionale o no? Domani vi diremo i risultati se è un fallo da espulsione”.