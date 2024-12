Ieri si è svolta una nuova registrazione di Amici. Ci sono stati nuovi ingressi, un allievo ha cambiato professore ed è tornato in studio Raimondo Todaro. Gli ospiti della puntata sono stati Sting con Giordana Angi, ma anche Alex Britti, che ha fatto da giurato di canto. e i Ricchi e Poveri, che oltre a giudicare gli allievi, si sono esibiti con il loro nuovo singolo natalizio dal titolo Natale degli angeli. Ilan Muccino ha cambiato professore, passando da Zerbi ad Anna Pettinelli e al suo posto Rudy ha fatto entrare Jacopo Sol. Tra i nuovi ingressi anche Dedè, un cantante chiamato da Anna Pettinelli, che appena arrivato in studio ha cantato il suo inedito Periferia.

Amici 24, le anticipazioni di SuperGuidaTv

“Ilan passa da Zerbi alla Pettinelli. Jacopo Sol entra come allievo di Rudy Zerbi - si legge su SuperGuidaTv -. Anna ha fatto aggiungere un quarto banco per lei e ha fatto entrare un ragazzo che si chiama Dedè che canta il suo inedito.

TrigNO vince la sfida! La sfida è con Matteo. Quest’ultimo canta Jealous di Labyrinth. La Pettinelli dice di averlo scelto tra quelli per Luk3. TrigNO canta Ti regalerò una rosa di Cristicchi con barre. La giudice fa vincere TigNO perché ha dato un tocco personale alla canzone.

Dandy vince la sfida. Balla sulle note di Michael Jakson. A sfidarlo è un danzatore che si chiama Alessandro. Entrambi ballano solo un pezzo hip hop a testa.

Teodora non ha ancora fatto la sfida. Nessuno ha detto nulla. In settimana, nei vari day time, avevamo appreso che forse stava tornando a muoversi dopo settimane di stop. Forse è ancora presto prima che possa affrontare le gare e la sfida. Non partecipa, infatti, nemmeno alla gara ballo.

Prossime sfide: Chiamamifaro e Alessio. Poi? Forse tutti gli allievi di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli a causa del provvedimento disciplinare? Ovvero potrebbero finirci anche: Vybes, TrigNo, Nicolò, Ilan e Chiamamifaro. Quest’ultima dovrebbe pertanto affrontare due sfide”.