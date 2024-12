Al Grande Fratello, dopo la scenata di gelosia delle passate settimane dovuta ad un ballo di Shaila Gatta con Alfonso D’Apice, dalla quale era scaturita una feroce discussione e la successiva rottura (poi ricomposta), nelle ultime ore Lorenzo Spolverato ha palesato nuovamente tutto il suo fastidio per una danza tra l’ex velina e Javier Martinez.

Il modello milanese non ha fatto niente per nascondere la sua contrarietà scaturita dal balletto tra Shaila e Javier, e ne ha parlato con alcuni coinquilini: “Nel momento in cui fanno il ballo, adesso sostituisci me a Javier e porto il tango alla fine con anche il bacio, poi succedono incidenti, abbraccino, robe, cose che mi infastidiscono, non mi infastidisce il suo lavoro ma il fatto che lo faccia con Javier. Se io lo facessi con Helena rosicherebbe anche lei”.

La discussione tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato

Intanto, nella giornata di ieri Lorenzo ha discusso con Lorenzo Cherubini. Secondo il fratello di Jovanotti, il gieffino milanese avrebbe provato a manipolarlo.

“Non voglio che con me si parli di una persona che non c’è e con me non devi farlo. Se ne vuoi parlare bene lo accetto, ma male no, mai. E poi indirizzandomi su cose da fare è sbagliato, c’è della manipolazione”, ha detto Cherubini. Spolverato ha però negato di aver avuto intenti manipolatori: “Ma dai, io non sparlo dietro a nessuno, non lo faccio mai, anche qui dentro non ho mai sparlato. Io non ho provato a manipolarti, non lo farei mai. Hai 30 anni più di me, come faccio a manipolarti? E poi mi hai chiesto tu consigli”.

Tuttavia, Bernardo ha messo all’angolo Lorenzo: “Io ti ho chiesto consigli tecnici sul vivere qui dentro, non consigli umani. Sì che hai provato a manipolarmi, fai decidere pure un po’ a me. Te l’ho anche detto davanti a tutti, mi stai manipolando. Mi hai proprio detto ‘ma tu permetti a Luca Calvani di alzarti la voce? Vabbè adesso sai chi nominare’. Ma non si può fare!”.

E ancora: “Se vuoi fare l’attore con me puoi alzarti è andartene. Se invece sei uno che mi guarda negli occhi e giochiamo a questo gioco meraviglioso, eccomi, hai trovato uno che è sempre pronto. Non mi venire a giudicare, non te lo puoi permettere, c’ho 34 anni più di te, ma dove vuoi andare? La mia infanzia è stata dura come la tua, sappilo, veniamo entrambi dalla strada… E qual è la prima cosa che si impara dalla strada? La lealtà, e secondo me tu sei leale, a me piaci moltissimo, però tu non puoi assolutamente provare a manipolarmi…”.

A quel punto, Lorenzo ha cercato di arrampicarsi sugli specchi: “Senti, se fossi in te analizzerei gli atteggiamenti che mi danno fastidio. Io ho visto che Luca ti ha sbroccato per il tiramisù. Però non ti ho mai detto di nominare Luca”. Non si è fatta attendere la replica di Bernardo: “Ma che dici, sei serio? Mi hai detto almeno tre volte di nominare Luca! Nello specifico mi hai detto ‘ora sai chi votare‘”.

Dopo il confronto con Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato è andato da Luca Calvani a cercare di salvare la situazione: “Ti ha detto che lo manipolo? Lo sapevo che finiva così! La verità è che io gli ho solo chiesto se aveva sensazioni negative su qualcuno o se aveva notato atteggiamenti che non gli piacevano. Poi mi ha chiesto dei consigli e io gli ho solo detto di vedere se ci sono comportamenti che non gli piacciono. Io ormai ho paura di parlare. Perché qui poi la gente pensa altro. Io volevo solo aiutarlo a capire la dinamica delle nomination”.