Nei giorni scorsi, al Grande Fratello, Helena Prestes si è dichiarata a Javier Martinez. Tuttavia, il pallavolista argentino ha detto chiaramente che lui è interessato esclusivamente ad un’amicizia: “Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.

Nelle ultime ore, però, la modella brasiliana si è molto avvicinata a Zeudi Di Palma. Ieri sera, l’ex Miss Italia (che sarebbe bisessuale) e Helena hanno trascorso molto tempo insieme tra coccole, confessioni e sguardi ammiccanti. La Prestes ha raccontato alcuni episodi che riguardano la sua vita a Zeudi, la quale ha apprezzato: “Sai che è bello sentirti parlare? Sì, ascoltarti mentre ti racconti. Qualcosa lo sapevo già, ti ho seguita un po’ da fuori. Ho sentito anche del tuo amore con il tuo ex. Come faccio a saperlo? Ne hai parlato con Iago”.

Vicinanza tra Helena e Zeudi, i commenti sui social

La vicinanza tra le due gieffina esplosa nelle ultime ore non è passata inosservata. Moltissimi telespettatori hanno commentato sui social quello che è accaduto tra Helena e Zeudi: “Io ho chiuso subito la regia, sulla 1 ho trovato Helena che raccontava frammenti di vita meravigliosi a Zeudi, che pare innamorata di lei”, ha commentato un utente. E ancora: “Ragazzi svolta saffica, stanno flirtando!”; “Raga io salgo sulla nave, queste due si piacciono”.

Tuttavia, c’è anche chi nutre dei dubbi sulle intenzioni della Di Palma: “Questo avvicinamento random ed esagerato di Zeudi ad Helena molto innaturale e costruito. Lei palesemente spinta dal confessionale per creare la ship saffica. Un’altra pronta a campare sulla pelle della protagonista per apparire in puntata”.