La storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sta assumendo sempre di più le connotazioni di quella di due loro illustri predecessori al Grande Fratello, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Continui alti e bassi, liti e riavvicinamenti per poi giungere alla rottura e ad un successivo ritorno di fiamma. Il modello milanese e l’ex velina sono tornati insieme, eppure ieri sera lui ha espresso alcune perplessità su questa relazione. Parlando con Alfonso, Stefano e Giglio, Lorenzo ha confessato di sentirsi limitato.

“Mi sembra come se la parte più simpatica di me stesso si fosse persa. A me sembra di aver perso queste parti spensierate. Ti faccio un esempio tra adesso e prima… All’inizio ci svegliavamo, saltavamo sui letti, schiacciavamo Amanda, Mariavittoria, cantavamo. Non c’era una mattina triste, la mattina iniziava a bomba e finiva a bomba. E poi i flirt, ti guardavi da lontano con Helena, poi con Shaila, tutto molto divertente. Adesso è tutto cambiato. Ora vado a dormire a letto con lei e ogni giorno mi sveglio con lei, bello, ma sono limitato”.

Sui social, il fan della coppia, i cosiddetti Shailenzo, non hanno preso bene le parole di Spolverato. “Lui le accuse di stare giocando se le cerca proprio! Ma cosa cavolo dice? Se quello che ha appena detto sull’essere limitato perché si addormenta e si sveglia sempre con Shaila lo avesse detto lei a quest’ora era stata messa sulla croce”; “Ma è impazzito, cosa sta dicendo che si sente limitato?!”. “Sta delirando. Come puoi dire che è bello dormire con lei, ma si sente limitato?! Ecco in questi momenti non lo sopporto proprio”.