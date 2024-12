Nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 16 dicembre, Lorenzo Spolverato è venuto a conoscenza delle parole sussurrate dalla mamma di Shaila Gatta alla figlia (“Lui è gay! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommaso”). Dopo aver avuto un confronto durante un blocco pubblicitario (clicca QUI per l’articolo), il modello milanese e l’ex velina si sono ritrovati al termine della diretta per parlare di quanto accaduto.

Il confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

"Io non sto qui a dirti cosa posso aver sbagliato, ho un'attrazione fisica nei tuoi confronti che penso alle stelle. Quando ti tocco, quando mi sei vicina... C'è anche un'attrazione mentale che mi porta a dire 'ti stimo', sono contento, sono felice che tu possa fare questo percorso fino alla fine e che lo possa fare con me, però è il 'con me' lo devo togliere. La riflessione che faccio in questo momento è che io non voglio mascherare quello che provo per te, ci sono delle complicanze a cui non voglio pensare. Non voglio dare un nome al nostro rapporto, non mi interessa dire siamo fidanzati, siamo insieme, siamo in un rapporto di coppia [...] Se decidiamo di non dare un nome al nostro rapporto ma decidiamo di viverci, non ci saranno aspettative perché saremo liberi, ma rispettandoci. A me non va di dire che siamo fidanzati, però ho questa attrazione. Tu però non puoi andare con un altro, se vai è perché ti interessa, sei libera di farlo, ma cambi letto o lo cambio io. L'unica persona che non reggo è Javier. Non ti dico i miei fastidi, però è così".

Shaila ha ribattuto: "Penso sia alla base di un rapporto sano essere liberi rispettandosi. Possiamo fare tutto quello che vuoi, purtroppo su alcune cose non ci riusciamo a venire incontro. Io so tante cose, ho tante riflessioni su questa cosa, il problema è che tu non ti fidi di me. Io mi sono stufata di stare male e penso anche tu, si può vivere un bel rapporto e allo stesso tempo viverci un programma".