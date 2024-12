Lorella Cuccarini è una delle conduttrici e showgirl più brave e complete della tv italiana. Oggi è impegnata ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che la vede come coach. Lo scorso anno, una sua allieva, Angelina Mango, ha vinto l’edizione di Amici.

Lorella è sempre stata molto leale e corretta nei confronti degli altri insegnanti di Amici. Sempre molto equilibrata nei commenti e nei giudizi sulle performance degli allievi, non ha mai offeso nessuno e non ha mai perso le staffe. Inoltre non ha mai sopportato le chiacchiere ed è sempre stata molto riservata e discreta.

La rilevazione di Lorella Cuccurino su Giulia Stabile

Dopo anni, però, Lorella Cuccarini ha fatto una rivelazione inaspettata su Giulia Stabile. La ballerina vinse Amici 20 e da allora è stata quasi sempre impegnata nei programmi di Maria De Filippi. Prima nel corpo di ballo di Amici, poi co-conduttrice di Tu si que vales di Canale 5.

La Cuccarini, parlando della Stabile, ha detto: «Giulia è proprio come la vedete, instancabile, divertente e sempre disponibile». Poi ha raccontato un aneddoto sul loro legame. “Continua a chiamarmi maestra, anche ora che è diventata una professionista e sta collezionando continui successi sul piccolo schermo».

Intanto, non è ancora chiaro se la Stabile sarà nuovamente tra i professionisti di Amici nella prossima edizione, o se Maria ha un nuovo progetto lavorativo per lei. Quel che è certo è che Giulia continua a frequentare i protagonisti del talent show, in primis Lorella Cuccarini, con cui ha un legame solido.