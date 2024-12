Nella puntata del Grande Fratello dello scorso 9 dicembre, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza sul triangolo formato da Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. Il conduttore ha chiesto alla gieffina come mai ha parlato di un “segreto” ad alcune concorrenti, e lei ha replicato: “Quando ho parlato di un segreto intendevo che con Tommaso si è creato un livello di intimità tale che avrei voluto restasse privato e invece no, lui ne ha parlato. Puoi stare male – e mi dispiace tantissimo – ma il rispetto verso l'altra persona in questo contesto dovrebbe rimanere”. Franchi ha assicurato: “Non ho detto niente, anche perché oltre a un bacio un po' più intimo non è che ci sia stato altro”.

A quel punto, Signorini ha rimarcato come al Grande Fratello la verità venga sempre a galla, dunque ha mandato in onda un video realizzato nel confessionale, dove Tommaso dice a Mariavittoria: “Fai l'amore con me e poi il giorno dopo cambi. Che ca*** sta succedendo Mariavittoria? Fai l'amore con me e poi tutto il giorno…”. Mariavittoria, alla vista di quel video, è parsa visibilmente in imbarazzo: “L'avevo preventivato. Basta, sono tanto in imbarazzo”.

A distanza di settimane da quella rivelazione, la Minghetti è tornata a parlare della notte di passione con l’idraulico toscano: “Tutto sto casino per tre secondi…”, ha confessato a Shaila Gatta e Alfonso, riferendosi alla durata del rapporto con Tommaso.