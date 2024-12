In seguito alle voci circolate negli ultimi giorni, alcune ore fa Jenny Guardiano ha confermato la fine della relazione con Tony Renda. L’ex volto di Temptation Island ha rotto il silenzio, e ha spiegato i motivi della rottura con il dj.

“Purtroppo non volevo approfondire o confermare quello che sta accadendo in questo momento, perché è un momento molto delicato per la scomparsa di mio padre, quindi sto cercando di elaborare solo quello. Però è arrivata anche quest’altra situazione nella mia vita. La relazione con Tony è finita purtroppo. Ho preferito il silenzio fino ad ora per rispettare appunto questo momento nella mia vita, però sono arrivate tutte queste segnalazioni e voglio proprio dissociarmi dai suoi comportamenti, perché lo faceva prima, lo fa adesso. Non cambia niente. Grazie per avermi illuminata e mandato le vostre conversazioni. Va bene così. Grazie per la comprensione”.

Jenny Guardiano e Tony Renda avevano deciso di lasciare insieme Temptation Island dopo il falò di confronto finale. Una decisione che aveva sconcertato i telespettatori, soprattutto in virtù degli atteggiamenti e delle rivelazioni fatte da lui durante il “viaggio nei sentimenti”. A quanto pare, però, la rottura era solo questione di tempo. Stando alle segnalazioni, il dj avrebbe cercato di ripulirsi dal comportamento tenuto a Temptation Island, ma di fatto voleva lasciare Jenny già dopo l’avventura nel programma condotto da Filippo Bisciglia.