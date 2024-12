Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè, è stata protagonista di un momento a dir poco unico nella storia del Grande Fratello.

Ieri sera, infatti, la neo diciottenne si è messa a studiare per l’esame di maturità. Dopo penne, fogli e diari, nella Casa più spiata d’Italia è entrato anche del materiale didattico per consentire alla giovane gieffina di prepararsi per gli esami.

Nelle clip, diventate virali sui social, si vede Perla Maria ripassare Giacomo Leopardi insieme alla mamma Maria, a Helena Prestes e Zeudi Di Palma.