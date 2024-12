Dopo giorni passati ad ignorarsi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di provare a chiarirsi e a cercare un nuovo equilibrio nel loro turbolento rapporto all’interno della Casa del Grande Fratello.

A prendere l’iniziativa è stata l’ex velina, che ha spiegato al modello milanese i motivi che li hanno portati a scrivere la parola fine alla loro relazione: “Non ho smesso di portare avanti la persona che sei, anche se non comprendo molti tuoi comportamenti”, ha detto Shaila, la quale ha sottolineato come l’indifferenza di Lorenzo durante il periodo natalizio l’abbia profondamente ferita. Nonostante ciò, ha detto di volerlo perdonare per gli errori che ha commesso. Dal canto suo, Spolverato ha ammesso nuovamente le sue difficoltà personali, sottolineando come la forte personalità della Gatta lo abbia mandato in crisi: “Sento che non sono adatto a te, ma mi manchi tanto. Sono un cogl*one”. Il modello milanese ha anche espresso il suo senso di colpa per non essere stato all’altezza delle aspettative della ballerina napoletana.

Durante il confronto, sia Shaila che Lorenzo hanno riconosciuto di aver bruciato troppo in fretta le tappe della loro storia d’amore. “Abbiamo sbagliato a non conoscerci prima e a lasciarci travolgere dalla passione senza comprenderci davvero”, ha detto lei. Anche Lorenzo ha riflettuto sui suoi limiti e sulle difficoltà di gestire una relazione con una persona dalla forte personalità.

La discussione si è conclusa con un gesto significativo: Lorenzo ha dato la buonanotte a Shaila, avvicinandosi a lei con dolcezza. Prima di lasciarla, ha sussurrato: “Ti amo tanto”. La reazione della Gatta è stata altrettanto intensa: “Cosa hai detto? Guardami”. Alla fine, Shaila e Lorenzo si sono abbracciati, lasciando intravedere una possibile di riconciliazione.