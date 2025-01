Javier Martinez continua ad essere uno dei concorrenti del Grande Fratello più apprezzati dal pubblico, ma nelle ultime ore è finito nel mirino di alcuni coinquilini, che hanno mostrato una certa insofferenza nei confronti del pallavolista argentino. Nella notte, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli si sono ritrovati in giardino e hanno fortemente criticato Javier. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto che lo considera un “bravo ragazzo” che, però, non tiene in alcuna considerazione gli altri. “Siamo tutti bravi qui dentro, non ci vuole molto”, hanno detto Shaila e Lorenzo.

Il tre inquilini ha commentato anche la breve liaison tra Chiara e Javier. Spolverato ha definito superficiale l'atteggiamento di Martinez con la Cainelli, e ha poi aggiunto: "Quanto è stato falso quell'abbraccio che ti ha chiesto? Lui non sa chi è, non si conosce. Non si sta mettendo in discussione, ma non è affar mio questo”.

Oltre ai concorrenti, Cesara Buonamici non sembra tollerare più Javier Martinez. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 30 dicembre, Alfonso Signorini ha chiesto all’opinionista cosa pensasse del comportamento del pallavolista argentino con le donne della Casa. La giornalista del TG5 ha ammesso di essere molto delusa da lui: “Sei una grande delusione, mi sono cullata sulle tue buone maniere, ma non ti importa nulla di ciò che accade agli altri inquilini, non sei coinvolto in nulla. Vuoi fare il figo, ma sei solo una grande delusione. Per quanto ancora vuoi fare il pesce nel barile, senza che noi ce ne accorgiamo?”.