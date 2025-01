Nelle ultime ore si è abbattuta una nuova bufera su Tommaso Franchi. Una frase dell’idraulico toscano rivolta a Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello ha infatti sollevato un enorme polverone sui social, dove gli utenti hanno definito le parole del concorrente “ambigue”. Ma entriamo nel dettaglio.

Sta facendo discutere quello che ha detto Tommaso Franchi a Mariavittoria Minghetti. Mentre erano a cena, infatti, la dottoressa romana ha bevuto un bicchiere d’acqua e lui, mettendole la mano davanti alla bocca, ha esclamato: “Ingoia, ingoia! Dai che lo sai fare bene, ingoia!”.

Inutile dire che l’affermazione di Tommaso Franchi ha scatenato una vera e propria rivolta sui social. “La classe, l’eleganza, la cavalleria. Io gli avrei sputato in faccia, con tanto di ‘ingoia tu, che lo sai fare meglio’”, ha commentato un utente. E ancora: “Lo schifo che mi fa Tommaso”.

Già nei giorni scorsi, il gieffino toscano era finito nel mirino dei telespettatori per un gesto ed alcune frasi rivolte a Mariavittoria. Tommaso le aveva afferrato il braccio, tirandola a sé, per poi farle anche un rimprovero: “Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme. Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi?! Mi ci porti tu ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale”.