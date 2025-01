Lunedì notte, al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, si è verificata una lite furiosa tra Helena Prestes e Ilaria Galassi (sembra che quest’ultima abbia messo le mani addosso alla modella brasiliana). La stessa Non è la Rai ha detto che spera che gli autori prendano provvedimenti nei suoi confronti: “Spero che per me arrivino dei provvedimenti, perché ho sbagliato”. Dell’accaduto ha parlato anche Lorenzo Spolverato, il quale ha rivelato a Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda che Ilaria sta molto male per quello che è successo, e che lunedì lui è stato costretto a prenderla di peso e a trascinarla in Confessionale.

Lorenzo su Ilaria: "L'ho portata di peso in confessionale"

“Lei deve prendere questa esperienza di stare qui dentro per controllarsi. Lei sta molto male adesso non l’avete vista anche oggi? Di peso ho dovuto prenderla. Non c’eravate lì l’altra sera? Ah siete arrivate subito dopo? Di peso l’ho portata in confessionale due, ma vi giuro. La Grande Sorella era lì che la chiamava e con il fiatone diceva ‘Ilaria vieni subito in confessionale‘”.

Stefania ha aggiunto: “Io sono arrivata subito dopo, sono corsa dalla cucina. Lei era già carica all’inizio della puntata. Però se lei sa che ha questo carattere a maggior ragione deve stare più attenta”. La Grimaldi, invece, ha rivelato che la Galassi si era confidata con lei anche domenica in merito ad alcuni lati spigolosi del suo carattere: “Ma lei già il giorno prima quando si sapeva di Pamela che sarebbe uscita mi ha detto ‘io ho paura perché se resto sola… mi conosco, parto in quinta’. E io le ho detto che non va bene così. Altrimenti se è così è meglio che non stia qui. Perché poi accadono queste cose ed è molto brutto”.