Nelle ultime ore alcuni concorrenti si sono lasciati andare ad alcune insinuazioni sul Grande Fratello. Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti hanno detto che Helena Prestes sarebbe protetta dagli autori. I gieffini hanno inoltre dichiarato che se nella puntata di lunedì non verranno presi provvedimenti nei confronti della modella brasiliana (per le frasi offensive rivolte lunedì notte all’ex velina), allora ciò vorrà dire che la Prestes è una “privilegiata”, e che la produzione fa “figli e figliastri”.

Lorenzo ha detto: “Se la difendono qui è tutto un magheggio dai! E lo è, perché io lo penso davvero che è stata difesa tanto. Ed è anche il terzo reality che fa”. MariaVittoria ha fatto eco a Spolverato insinuando che la Prestes sia protetta da qualcuno: “Se la difendono anche in questo momento c’è qualcosa sotto ragazzi. Sì c’è qualcosa sotto, è protetta”. Anche Jessica si è detta d’accordo ci i suoi compagni: “Se la difendono significa che questa è davvero protetta da qualcuno. Perché non è possibile. Nella mia testa da solita cog***na spero di sbagliarmi e che non sia davvero così”. Shaila ha invece detto che secondo lei Helena lunedì non verrà rimproverata: “Non pagherà per quello che ha detto. Raga ma mo ve ne siete accorti che lei è protetta? Non c’è stata mai una clip contro di lei, mai una parola e mai nulla”.

Dopo il summit in camera in cui hanno accusato il Grande Fratello di proteggere Helena e di fare favoritismi, Jessica e Mariavittoria si sono ritrovate in giardino a parlare ancora di presunti trattamenti diversi riservarti alla modella brasiliana.

L’ex cantante dei Gazosa ha formulato un’insinuazione precisa: “Ora devo andare in confessionale. Perché gliela racconto questa. Non è carino quello che sta succedendo. Non possono mandare in onda solo quello che fa piacere a loro”. La dottoressa romana ha gettato ulteriore benzina sul fuoco: “Non possono? E invece a quanto pare…”.