Lunedì notte, al termine dell’ultima puntata del 2024, nella Casa del Grande Fratello è successo di tutto. Helena Prestes ha litigato con Shaila Gatta e le ha indirizzato una serie di offese piuttosto pesanti. Lorenzo Spolverato, invece, è stato attaccato da diversi coinquilini perché ha preso le parti di Perla Maria Paravia, mentre due concorrenti sarebbero addirittura arrivate alle mani.

Ilaria Galassi ha deciso di affrontare Helena Prestes, ma le telecamere stavano inquadrando la cucina, con Stefania Orlando e Chiara Cainelli che erano intente a chiacchierare. Dalla camera letto, però, si sono sentite le urla di Helena e Ilaria, e a quel punto Chiara ha gridato: “Oddio no, le sta mettendo le mani addosso raga!”. Stefania e Chiara sono corse in camera e da lì è scoppiato il caos. La scena è andata in onda su Mediaset Extra, e si è sentita la Galassi urlare: “Tu non li devi nominare i miei figli che ti apro e ti spacco la faccia!”. La Prestes a risposto urlando: “Tu non mi devi toccare”. Un’autrice è intervenuta richiamando l’unica Non è la Rai rimasta in gara: “Ilaria! In confessionale, subito!”.

Sui social hanno iniziato a circolare diverse ipotesi, ma nessuno al momento può realmente sapere cose si siano svolti i fatti (tranne, ovviamente, gli inquilini presenti e gli autori). Ora, però, grazie alle ammissioni della stessa Ilaria è emerso qualche dettaglio in più.

Durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi, la Non è la Rai ha dichiarato che spera che il GF prenda dei provvedimenti disciplinari contro di lei per quello che è successo in camera con Helena. La Galassi, però, ha anche detto che non si ritirerà prima della puntata e che aspetterà la decisione del Grande Fratello: “Io te lo dico, mi auguro che prendano qualche provvedimento per il comportamento che ho avuto l’altra notte. Sì, che lo prendano con me, quanto lo spero. Se me ne vado via io prima di lunedì? No, io aspetto lunedì, tanto uscirà fuori tutti. E a quel punto qualche provvedimento dovranno pur prenderlo”.

E' dunque in arrivo una squalifica? Lo scopriremo durante la prossima puntata. Quel che apparte certo è che arriverà sicuramente una ramanzina da parte di Alfonso Signorini.