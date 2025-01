Chiara Cainelli ha palesemente violato il regolamento del Grande Fratello divulgando nella Casa informazioni provenienti dall'esterno.

L'inquilina si trovava in giardino con Luca Giglioli quando la regia ha messo in sottofondo una canzone degli One Direction. Chiara e Giglio hanno così iniziato a cantare Story of my life, famoso brano della boy-band britannica, e lei si è avvicinata all'orecchio del parrucchiere romagnolo rivelandogli che Liam Payne è venuto a mancare.

Lo scorso 16 ottobre, infatti, il cantante ha perso la vita cadendo dal balcone del terzo piano dell'hotel CasaSur di Beuons Aires, in Argentina. La Cainelli non è dunque riuscita a mentenere il riserbo circa il decesso di Liam Payne, e ha informato Giglioli, che non poteva saperlo in quanto già rinchiuso all'interno della Casa. "Ah, tu non sai una cosa che è successa. Non posso dirtela... Gli One Directuion, uno è morto...". Poi Chiara si è avvicinata all'orecchio di Giglio e gli ha sussurrato il nome di Liam.