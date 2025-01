Nella Casa del Grande Fratello si respira un’aria pesantissima, e le liti furiose scoppiate negli ultimi giorni ne sono la dimostrazione. Tra le più infuocate c’è quella tra Ilaria Galassi e Helena Prestes. Un’autrice, infatti, si è vista costretta ad intervenire per richiamare l’ex volto di Non è la Rai in Confessionale. Nelle ultime ore, la gieffina ha confidato di sperare che la produzione prenda provvedimenti nei suoi confronti.

Ilaria Galassi si è sfogata con Jessica Morlacchi. La concorrente ha detto di sperare che gli autori prendano dei provvedimenti nei suoi confronti dopo il comportamento che ha avuto nei confronti di Helena Prestes. Poi ha spiegato all’ex cantante dei Gazosa che in questo modo avrebbe l'opportunità di tornare a casa. “Io spero che prendano qualche provvedimento con il comportamento che ho avuto. Quanto lo spero”. Jessica, che ha chiaramente compreso che l’intento di Ilaria è quello di andarsene senza dover pagare alcuna penale, le ha consigliato: “Ho capito amore, però se stai così a questo punto, vai via tu”. E la Galassi ha replicato: “No, no, aspettiamo lunedì, tanto uscirà fuori. Qualche provvedimento dovranno prenderlo”. A quel punto la regia ha staccato.

In merito ad un possibile provvedimento disciplinare nei confronti di Ilaria Galassi, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che “persone vicine agli addetti ai lavori dicono che sono in vista degli avvertimenti, tra cui nomination d’ufficio e una probabile squalifica”.

La lite tra Ilaria Galassi e Helena Prestes

Nella notte tra lunedì 30 dicembre e martedì 31 dicembre, Ilaria Galassi si è scagliata contro Helena Prestes. L'ex ragazza di Non è la Rai non ha preso bene la motivazione data dalla modella per la nomination. La gieffina brasiliana ha detto di non avere apprezzato il modo in cui Ilaria ha parlato a suo figlio (chiedendogli se il compagno la stia tradendo durante la sua assenza). Tra loro la situazione si è fatta incandescente. Chiara Cainelli, assistendo alla scena da lontano, ha esclamato: "No, le sta mettendo le mani addosso". Un'autrice, poi, è intervenuta intimando a Ilaria di recarsi in confessionale.