Nelle ultime ore è esploso nuovamente il gossip che vede protagonisti Alessio Falsone e Perla Vatiero. E’ infatti diventato virale su X (ex Twitter) un video che mostra i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello trascorrere insieme il capodanno in un locale di Milano in compagnia di altre persone. Nessuna immagine “compromettente”, semplicemente l’allenatore di calcio e l’influencer campana che ballano e bevono un drink, ma tanto è bastato a riaccendere il pettegolezzo.

Già lo scorso dicembre, in occasione della festa di compleanno di Marco Maddaloni, aveva fatto discutere un altro video in cui Perla e Alessio ballavano insieme. Ai tempi della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia, già si parlava di una possibile “ship” tra Falsone e la Vatiero (nacque anche l’hashtag di coppia, Falsiero), tuttavia non c’è mai stato nulla, anche perché ci fu il ritorno di fiamma tra Perla e Mirko Brunetti (che si sono lasciati definitivamente lo scorso agosto), e Alessio iniziò una frequentazione con Anita Olivieri, terminata lo scorso maggio.

Proprio dopo il party di Maddaloni, a Falsone erano arrivate tantissime domande circa un presunto flirt con Perla: “Faccio questo piccolo monologo per mettere i punti sulle I in merito alla festa di Maddaloni. Mi sono arrivate centinaia di domande, anche di bassissimo livello […] A prescindere da qualsiasi cosa io avessi voluto fare o dire, e che vorrò in futuro fare o dire con qualsiasi persona nel mondo, ma secondo voi io da chi mi devo nascondere? Io non ho padroni. L’unico parere che per me conta è quello della mia famiglia, di tutto il resto del mondo me ne sbatto i cog***ni! Cioè, del parere delle Perliners (fan di Perla, ndr), degli Anilessio (fan dell’ex coppia formata da Alessio e Anita, ndr) io me ne sbatto i cog***ni! Con Perla non c’è stato nulla e non ci sarà mai nulla. Se avessi voluto provarci con Perla lo avrei fatto senza problemi, perché non me ne fo**e un ca**o di quello che pensa la gente”.