Al Grande Fratello, il rapporto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi non è mai stato idilliaco. L’ex cantante dei Gazosa, durante un’accesissima discussione, ha detto alla modella brasiliana di essere ossessionata da Lorenzo Spolverato: “Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, te ne devi fare una ragione e ti fai da parte”. Inoltre, l’ha accusata di essere un’esperta di reality show: “Sei senza vergogna. E sei brava a fare i reality! Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a La Talpa. Sarà felice il tuo agente, diventerà ricchissimo”.

Helena è senza dubbio stata presa di mira da alcuni suoi coinquilini, ma nelle ultime ore ha perso la pazienza e, chiacchierando con Tommaso Franchi in merito alla nomination subita da Jessica, ha rivelato: “La prossima volta la nomino anche io perché si soffia il naso tutto il giorno, non lava un piatto, non fa niente. La nomino perché usa troppo Scottex perché il suo chirurgo le ha fatto male il naso. Non la capisco perché il suono del suo naso è veramente… non riesco a sentirla!”.

Jessica Morlacchi contro Helena Presres: "Squilibrata e malvagia"

“Mi permetto di dire certi termini poiché sono cose che conosco bene, ci sono passata e mi sono dovuta curare per tanti anni. Lei è squilibrata ed è malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale, lo fa apposta, gode. Io avevo cercato di fermare questa cosa, facendo anche un’analisi più delicata, l’ho portata verso di me. Ma secondo me è semplicemente una provocatrice seriale. Vorrei che Helena stesse lontana da me, perché se pensi di provocarmi ti chiedo di lasciar stare”.