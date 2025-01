Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, tra le tante liti che hanno caratterizzato la notte c’è stata anche quella – inaspettata – tra Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli. Tutto è iniziato quando il modello milanese ha preso le parti di Perla Maria Paravia: “Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, non mi sembra il caso di attaccarla. Dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant’anni che non fate parlare”. Jessica Morlacchi è sbottata: “Ma smettila! Due minuti che non si parla di te e non hai le telecamere davanti stacce! Sei piccolo così!”. Lorenzo, però, ha continuato a scagliarsi contro alcune gieffine: “Loro due hanno proprio ragione! Attaccate in gruppo, questo è quello che fate, il gruppo”. Nella discussione si è intromesso anche Giglio, che ha iniziato ad inveire contro Spolverato: “Piantala, che ti stai aggrappando agli specchi. E non ti allontanare mentre parli con me! Continui a non capire nulla”.

Dopo quanto accaduto durante e dopo l’ultima puntata, Giglio, Javier Martinez e Alfonso D’Apice hanno manifestato forti dubbi in merito ai comportamenti di Lorenzo Spolverato, e non sono mancate critiche anche piuttosto pesanti nei suoi confronti.