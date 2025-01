Hande Ercel ha creato clamore sul web. Una foto che la ritrae in compagnia di una bambina ha suscitato scompiglio tra i suoi fan.

Una serata in famiglia con la nipotina nel giorno del suo compleanno. La bella attrice è tornata bambina con la piccola Mavi, ballando tra i palloncini

Hande Ercel, che è sempre sotto i riflettori per la sua storia d'amore con Hakan Sabanci, è apprezzata anche per l’amore che nutre per la figlia di sua sorella Gamze, Mavi, e per il suo essere zia esemplare. La nipote della famosa attrice ha compiuto qualche giorno fa cinque anni. Per l’occasione è stata organizzata una festa a tema della "Principessa Elsa".

Hande Ercel alla festa di compleanno della nipotina

L'allegria di Hande Ercel ha lasciato il segno nella divertente festa di compleanno, alla quale hanno partecipato tanti nomi famosi e influencer. L'attrice Ercel, diventata famosa dopo aver interpretato il personaggio di Selin nella serie televisiva Le ragazze del sole, è riuscita nel tempo a diventare uno dei volti più importanti delle serie televisive turche.

Ultimamente è impegnata con il film Lascialo al vento, in cui assumerà il ruolo principale con Barıs Arduc, con il quale vivrà un amore folle per il piccolo schermo.

Nonostante i suoi impegni, Hande Ercel ha sempre molto tempo a disposizione per la sua famiglia, soprattutto per la sorella e la nipotina con le quali trascorre sempre molto tempo, non mancando mai a nessun importante ricorrenza della bambina e della sorella.

Hande ha da sempre dichiarato che il segreto del suo successo è dato proprio dalla sua infanzia felice e familiare, all’amore che i suoi genitori in particolare la madre e la sorella le hanno donato in questi anni.

Ora con Hakan spera di costruire una famiglia felice come quella della sorella Gamze.