Ennesima lite nella Casa del Grande Fratello, dove si respira un’aria sempre più pesante. Questa volta a discutere sono stati Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. L’idraulico senese ha cercato subito con confronto con la dottoressa romana, che però si è spazientita.

“Ora non è il momento, ti prego. Posso scegliere io quando affrontare una discussione? Ormai decidi tutto tu, quando dobbiamo parlare, quando dobbiamo interagire, confrontarci o di quando dobbiamo o non dobbiamo stare a letto, di quando dobbiamo fare ogni cosa. Senti, ti prego basta. Guarda veramente, adesso non mi va di parlare basta”.

Invece di lasciare sbollire Mariavittoria, Tommaso ha fatto una confessione che non è piaciuta alla coinquilina: “Guardami negli occhi! Ogni giorno mi chiedi aiuto e ora neghi. Non mi puoi trattare male o essere nervosa verso di me. Ma che ci vuole un secondo a guardarsi negli occhi e dirsi ‘oh ma che si sta facendo? Perché si sta litigando?’. Ma poi mi hai detto ti amo fino ad oggi! Ecco, ti dà noia che io dica che mi hai detto ti amo. Perché te non vuoi far uscire queste cose, ma te mi dici ‘ti amo’ tutto il tempo. E sono l’unica persona a cui l’hai detto. Ti dà noia farlo vedere e farlo sapere”.

Mariavittoria si sfoga con Lorenzo

In seguito, Mariavittoria si sfogata con Lorenzo: “Io apprezzo di più se uno è sincero e mi dice quello che non va. Ad esempio con Javier, se gli dà fastidio il modo di comportarmi mio con Javier, preferirei che me lo dicesse. Penso che lui non mi dica certe cose perché è qui ed è condizionato. Lui c’è rimasto male quando gli hanno detto che era geloso e irruento e mi ha detto ‘tu mi fai passare in questa modalità qui’ e mi ha incolpato. Se gli hanno dato dell’irruento per le ronde che mi faceva? No, a quando mi ha presa e mi ha fatta cascare dal letto. A lui sono girate le scatole ed è successo. Quindi adesso ogni reazione che ha la reprime perché è condizionato dal giudizio esterno. Anche oggi l’ho percepito. Ma se esco e mi trovo un Tommaso che non conosco?

Oggi ad esempio è passato l’aereo per me e Alfonso, e lui non mi ha detto davvero quello che pensava. Ha detto una cosa che non mi è piaciuta, non ha ammesso la gelosia e ha fatto altro. Mi ha detto ‘no, per me sei perfetta, ma non per il pubblico! Evidentemente per loro non lo sei. Perché se ti arrivano aerei con altre persone lasci pensare che stai bene con quelle persone’. Capite che mi ha fatto capire molto senza per palesare la gelosia? Non mi piace quando si comporta in questa maniera”.