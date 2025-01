Nelle passate edizioni è accaduto che alcuni sponsor abbiano deciso di non rinnovare la loro partnership con il Grande Fratello o di ritirare i loro prodotti, come quando durante la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Amica Chips e altri marchi presero le distanze dopo quanto accaduto a Marco Bellavia.

“Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola”.

Nella giornata di ieri, sui social sono iniziate a circolare alcune voci secondo le quali all’interno della Casa non sarebbero più presenti alcuni snack al cioccolato o bevande alcoliche. Ad alimentare questi rumor ci hanno pensato Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, con quest’ultima che ha detto: “Cioè ragazze io non ci posso credere che si è ritirato”. L’ex cantante dei Gazosa ha risposto: “E grazie al cavolo tesoro, qui si tirano i coltelli, che ti pensi?”. A quel punto è intervenuta Ilaria Galassi: “No vabbè può essere pure che è finito il contratto”. La Morlacchi però ha commentato: “Ma che cavolo stai dicendo”.