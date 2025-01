Un ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello ha detto la sua sul tentato lancio del bollitore di Helena Prestes a Jessica Morlacchi. Stiamo parlando di Marco Fortunati, che è rimasto nella Casa più spiata d’Italia appena tre settimane. L’ex gieffino ha commentato la vicenda che ha visto protagoniste la modella brasiliana e la cantante, non lesinando una frecciatina agli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Mi avete fatto lo sciampo perché dicevo che il pacco batterie sembrava un telefono – ha scritto Marco riferendosi agli autori -. Mi avete fatto lo sciampo perché ho nominato il ristorante degli zii di Rosy e mi avete minacciato di squalifica per un backflip in piscina. Però permettete questo!”, ha poi aggiunto con tanto di video di Helena Prestes che lancia il bollitore con l’acqua a Jessica Morlacchi. “Good job”, ha concluso.

Helena Prestes, rivelazioni sulla lite con Jessica Morlacchi

Confrontandosi con alcuni coinquilini, Helena ha ammesso che non era sua intenzione fare del male a Jessica, ma ha sottolineato di quanto fosse spaventata dalla violenza verbale perpetrata dalla cantante nei suoi confronti.

“Ho visto lei spaventata, questo ricordo, io non le avrei mai fatto del male, ma siccome lei ha puntato gli occhi fissi a me e ha detto più di tre volte cose che sa che mi hanno fatto male, io ho detto ‘smettila’, e lei non ha smesso”

E ancora: “Non voglio niente da lei, non voglio chiedere scusa. Mi è passato per la testa di dire che io non le avrei mai fatto del male, perché l’ho vista spaventata. Io sono un metro e ottanta, se volessi farle del male… Non avrebbe senso, non sono scema. Allora io ho cercato di uscire da quello. Dovevo andare in Confessionale, ma non sono andata perché la mia testa mi ha detto ‘affronta questo’. Non è la prima volta… Non sapevo rispondere con le parole, non le avrei mai fatto del male, quindi le ho buttato dell’acqua, come volevo fare a Shaila quando mi urlava addosso. Avevo il bicchiere di vino in mano e disse ‘se lei continua le butto il vino in faccia’. Per risvegliarsi perché mi sta offendendo e si sta facendo del male. Anche Jessica si stava facendo del male o lo stava facendo anche a me”.