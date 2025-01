Una parte dei concorrenti del Grande Fratello non aspettava altro che Helena Prestes commettesse un passo falso per provare a farla squalificare. Ieri sera, questa fazione della casa composta da Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi, Jessica Morlacchi e Shaila Gatta si sono appartati in piscina per ordire una sorta di complotto.

L’idraulico toscano ha detto: “Però si potrebbe fare tutti insieme. E si potrebbe dire tutti questa cosa e a quel punto se la facciamo tutti avrebbe senso. Quindi, se lo vogliamo fare si fa tutti, perché farlo da soli non ha senso ragazzi”. Il modello milanese ha subito risposto: “Ma io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro, io vorrei così tanto. Ma io l’ho pensata davvero tanto questa cosa. Questo è l’unico modo”. Shaila è però parsa preoccupata per la reputazione del gruppo: “Posso dire una cosa? Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qui. Perché siamo tutti professionisti e non siamo l macello, quindi sinceramente queste figuracce anche no”.

Ma in cosa consisterebbe esattamente questo complotto? Stando a quanto raccontato da chi ha visto la scena in diretta, questi inquilini sono preoccupati che gli non squalifichino Helena e avrebbero intenzione di parlare o fare qualcosa nel caso la Prestes non venisse estromessa dal reality show.