Nella Casa del Grande Fratello il clima diventa sempre più incandescente. Nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio, Javier Martinez ha ricevuto ben tre aerei dai fan, circostanza che ha indispettito e non poco Lorenzo Spolverato, da sempre acerrimo rivale del pallavolista argentino. Il modello milanese, commentando con Shaila Gatta l’ennesimo gesto di affetto ricevuto dall’esterno da Javier, ha insinuato che gli aerei se li sarebbe finanziati da soli.

“Non lo so, ma secondo me se li paga lui”, ha detto Lorenzo. “Dici che se li finanzia da solo?”, ha ribattuto Shaila con pungente ironia. La frecciatina di Spolverato a Javier non è passata inosservata, e ha scatenato la reazione dei sostenitori del concorrente argentino. “Shaila e Lorenzo portano avanti il loro blocco contro Javier: adesso prendono di mira gli aerei dei suoi fan”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma basta, come si permette?”; “Continua a parlare male di Javier”; “Che poveracci”; “Lui è ossessionato da Javier”; “Che rosiconi”, “Sono due pagliacci”.

Già nei giorni scorsi, Lorenzo si era lasciato andare ad una frase discutibile su Javier. Martinez si trovava in piscina, dove era alle prese con una gara di salto in lungo con altri ragazzi. Quando è stato il concorrente argentino a saltare, Spolverato (che si trovava nei pressi con Shaila) ha esclamato: “Spaccati un ginocchio!”.