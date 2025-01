La lite furiosa tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, degenerata con un tentato lancio di acqua dal bollitore della modella brasiliana in direzione dell’ex cantante dei Gazosa ha ulteriormente surriscaldato un clima che nella Casa del Grande Fratello era già incandescente. Nel loft più spiato d’Italia si è ormai creata una spaccatura netta tra i concorrenti, mentre sui social la faida tra fandom ha superato abbondantemente il livello di guardia.

Lite tra Helena e Jessica: "Verranno presi dei provvedimenti"

Jessica ha senza dubbio sbagliato a provocare e istigare, così come Helena che si è resa protagonista di un gesto deprecabile. Adesso starà al Grande Fratello prendere una decisione. Ma quale sarà? Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, nella prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda mercoledì 8 gennaio, verranno presi dei provvedimenti.

“Persone che fanno parte dell’entourage fanno sapere che mercoledì dovrebbe esserci una squalifica e/o un provvedimento molto importante verso uno o più concorrenti! Presumo riguardi Helena e Jessica! Detto questo c’è da dire che quello che è successo è veramente gravissimo! Fino a qualche anno fa questi atteggiamenti in tv prevedevano guai davvero seri. Atti di bullismo e violenza in epoca dove dovremmo stare tutti molto attenti per la nostra incolumità, fanno passare messaggi veramente pericolosi! Ma la colpa (devo dirlo) non è dei concorrenti, ma di chi decide che questo programma debba durare oltre i 3 mesi! E’ impensabile una cosa del genere. O si ritorna alle vecchie edizioni dove il programma durava 100 giorni o io qui le cose si mettono malissimo!”.