Ieri sera è scoppiata una lite furibonda tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Dopo le continue provocazioni dell’ex cantante, la modella brasiliana ha perso la testa, e ha provato a lanciarle addosso l’acqua del bollitore. In seguito, Helena è stata isolata dal resto dei coinquilini (è stata mandata in suite con Javier Martinez), e al suo rientro nella Casa ha tirato subito una bordata a Mariavittoria Minghetti, accusandola di non provare nulla per Tommaso Franchi, e di portare avanti la storia con l’idraulico toscano esclusivamente per convenienza.

Mentre la dottoressa romana stava parlando con Alfonso D’Apice, la Prestes è entrata a gamba tesa: “E’ inutile che te la prendi con Alfonso. Non hai mai amato lui (Tommaso, ndr) e fai finta perché ti conviene. E’ la verità amore, ti fa comodo”. “Allora lo vedi che ha ragione Jessica?”, ha prontamente risposto Mariavittoria in riferimento alle provocazioni di Helena che inducono gli altri concorrenti a sbottare. La gieffina brasiliana si è poi allontanata, ma la sua frecciatina era assolutamente studiata.