Al Grande Fratello, dopo le offese pesanti rivolte a Shaila Gatta e la lite furiosa con Ilaria Galassi, ieri sera Helena Prestes ha avuto un’accesissima discussione anche con Jessica Morlacchi. La modella brasiliana e la cantante si sono punzecchiate a vicenda, e la seconda si è lasciata scappare delle offese: “Che imbecille, ma vedi di andartene a fare in c**o. Vai a ca**re idiota”. Helena ha immediatamente risposto: “Se tu mi chiami un’altra volta così vedrai cosa faccio…”. Jessica, però, ha continuato a provocare la coinquilina: “Allora te lo ridico, sei un imbecille e adesso cosa mi fai?”.

A quel punto la Prestes si è diretta verso la cucina ed ha riempito di acqua il bollitore, poi è tornata al tavolo verso Jessica, ma è stata immediatamente fermata da Javier Martinez: “No basta ferma”. Invece di frenarsi, Jessica ha continuato ad istigare la Prestes: “Vai fallo, continua, ma fallo a favore di telecamere. Fai vedere a tutti chi sei”.

Dopo l’ennesima provocazione è scoppiata la furia di Helena, che ha lanciato prima l’acqua e poi il bollitore: “Sei una pu****a”. Jessica ha gridato: “Vai brava! Smascherata, questa è quella che sei, questa è la verità, finalmente! Questa è la tua vera natura baby è inutile che scappi”.

Quando Helena è stata allontanata dal resto del gruppo (è stata mandata in suite insieme a Javier), Ilaria Galassi ha provato a far ragionare Jessica: “Ma in questi casi non è meglio stare zitti?”. “No, così vedono chi è, e magari la mandano via”, ha risposto la Morlacchi. Secondo i sostenitori della Prestes, la cantante sapeva benissimo cosa stava facendo e il suo obiettivo era proprio quello di provocare una reazione di Helena per far sé che venisse squalificata.